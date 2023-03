Canelada exigió que "se brinden explicaciones sobre el seguro escolar"

"En esta primera semana de clases he recibido información brindada por padres de alumnos de distintas escuelas públicas de la provincia, en la que han descripto situaciones que causan preocupación por tratarse, nada más ni nada menos, de la salud e integridad física de los estudiantes. En algunos casos detallan situaciones en las que no tuvieron la cobertura médica durante la jornada escolar, en que no existió una respuesta rápida ante casos de emergencia, que tuvieron que trasladar a sus hijos por sus propios medios y que en los establecimientos a los que los derivaron no estaban en conocimiento de que debían prestar la cobertura de salud por el seguro escolar", advirtió el parlamentario en la misiva dirigida a la presidenta de la comisión, Graciela Gutiérrez.