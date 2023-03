Conflicto en Patricias Argentinas: “Vamos a tomar la escuela si no dan respuestas”, dijeron los padres

Hoy, los familiares volvieron a pedir soluciones en la institución educativa. “Estamos con esta problemática hace años. No es de ahora, no es de hace un día. La escuela viene hace tiempo sin agua. Si bien hoy tiene este recurso, pero no sabemos hasta cuándo. Terminamos el ciclo lectivo sin agua, como también en el inicio de clases este año”, expresó Samanta Cruz, una de las madres, en LG Play.