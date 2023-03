Cartas de lectores: la selección del marketing

Nunca apoyé a esta selección campeona del mundo del año 22; amo la camiseta argentina pero siempre noté en sus jugadores una actitud pedante y no me equivoqué. Las declaraciones de Rodrigo de Paul sobre los otros campeones del mundo han sido lamentables. Nunca se analizó muchas cosas para que Messi se distinga en un fútbol distinto jugado en un país donde no existen derechos humanos y donde hay una gran desigualdad entre esos jeques capitalistas y el pueblo qatarí. Al momento de gritar campeón el Sr. Messi ya patrocinaba la nueva camiseta que viste a la selección, una remera con el logo y las famosas tres estrellas, que era una locura de la demanda que hubo, que la marca no daba abasto. Un balón con chip electrónico y la famosa inteligencia artificial jugaron con ellos. Cuero sintético y estadios con aire acondicionado. En el 78 se jugó en pleno invierno y la prenda donde Passarella levantó la copa era algodón pique, un peso increíble para un jugador de fútbol y ni hablar de Diego que jugó en la altura de México a las 12 del mediodía con camisetas improvisadas por Bilardo. Creo que De Paul debería conocer un poco más a sus antecesores y por qué fueron tan reconocidos por el hincha argentino. Para terminar la gran mayoría de nuestros jugadores jugaban en el fútbol argentino.