La AFA debe pagarle $ 1 millón a Salado Paz

“Separaron a un grupo por ser del SADRA y nos dejaron sin dirigir. No podíamos jugar ningún partido más. Venía muy bien en el ascenso, yendo a pretemporadas, eso era como una buena señal y jugando todas mis fechas en Buenos Aires. Cuando dejé de dirigir no me avisaron de manera directa, sino que de a poco, ya no teníamos partidos y si preguntabas, nadie sabía nada. Fue toda una desinformación de manera horrible”, se lamentó el tucumano, iniciado en el referato en 2003 y de larga trayectoria en categorías juveniles, en la Liga Tucumana y en el Torneo del Interior.