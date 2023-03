Cuota: los colegios van a dialogar con los padres

En cuanto a la situación que atraviesan los colegios, Nacusse mencionó que es delicada: “ellos han dictaron el decreto 3.873/3 y no han hecho el correspondiente análisis en los colegios privados. Nos aumentaron los sueldos, los costos pero no nos han aumentado los ingresos; no es un 2%, es un 30%, es indudable que no se puede cubrir las obligaciones si no se dan los aumentos como corresponde”.