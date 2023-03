La desmayan para robarle el celular en la plaza Independencia

Mario, un vecino de la víctima, le dijo a LA GACETA: “esa zona es un infierno. La Policía no puede estar en todos lados. Aquí hay otra realidad que la gente no quiere ver. Al chango lo asaltaron personas que andaban en un auto y en una moto; o sea, no roban para comer. Se está poniendo de moda que cualquiera haga de todo para sacar dinero y seguir tomando o drogándose”.