Rossana Chahla: “Vamos por esa Municipalidad para que ningún barrio sea olvidado”

“He sentido el acompañamiento, me siguen dando fuerza y ese cariño increíble que me da la plena confianza de que vamos a conseguir lo que queremos. Acá hay mayoría femenina, mujeres líderes, comprometidas y trabajadoras; eso es lo que queremos la participación ciudadana desde el lugar de cada uno”, señaló Chahla. “Vamos por esa municipalidad de la periferia al centro para que ningún barrio sea olvidado”, agregó e insistió: “Quiero ir de la periferia al centro, no quiero una ciudad que sea solo la Plaza Independencia, quiero una ciudad que nos incluya a todos”.