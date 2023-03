Colegios privados rechazaron el aumento del 17% en las cuotas propuesto por el Gobierno

Según contó, el Ministerio de Educación planteó en la reunión la “intención de tomar solamente la paritaria de marzo 2023, lo que implicaría un valor de alrededor del 17%”. “A eso expresamos nuestro rechazo. Si no contemplamos el 30%, si no se instrumentaliza legalmente ese porcentaje, es imposible para los colegios brindar el servicio, no se puede gestionar un establecimiento con esas condiciones”, agregó.