Gran Hermano: Marcos lloró al hablar con Lucila sobre un problema de salud que tuvo de niño

"Cuándo pasó lo que pasó?", le preguntó su compañera, quien quiso saber detalles de la situación que atravesó Marcos en su pasado. "Tuve muchas cosas, fueron muchas cosas y de a poco fui resolviendo una por una". Si bien aclaró que no se trataba de anorexia, explicó que no podía digerir bien la comida por nervios y por otras razones que no mencionó.