Tucumán le regala los mejores recuerdos a Flores, el último en llegar a Atlético

La llegada de Flores resultó un tanto accidentada, cuando el mercado de pases estaba cerrando y Atlético aún definía la salida de Manuel Capasso. “No sé que pasó en el medio, decían que se podía caer, pero yo estaba tranquilo porque firmamos en tiempo y forma y teníamos todo listo”, comentó. Flores contaba con el valioso visto bueno de Alejandro Albornoz (ayudante de Pusineri), quien lo había dirigido cuando trabajaba en las inferiores del “ciclón”. “Él me conoció en San Lorenzo y sabe de mis cualidades, todo lo que yo puedo dar. Cuando me hablaron me dijeron que debía venir a cubrir un puesto que había quedado vacante, pero fue una linda llamada, a mi me gustó y me entusiasmó mucho”, agregó.