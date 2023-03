La Corte Suprema de Justicia determinó que los jubilados no deben pagar Ganancias

El fallo fue firmado por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Según el tributarista Guillemo Poch, este fallo “viene a reforzar una línea que venía argumentando la Corte Suprema en cuanto a que si una persona no tiene capacidad contributiva y no se puede hacer cargo de los impuestos, éstos no se tienen que aplicar, como en este caso el impuesto a las Ganancias”.