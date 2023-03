Exigencia del campo: eliminar impuestos y suspender juicios

El titular de la FAA no apuntó solo contra el presidente, Alberto Fernández, y contra los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sino también contra los diputados y contra los senadores. “Los vamos a ir a visitar; esta Argentina, con un campo que representa el 70% de los aportes, los va a ir a interpelar y a pedirles que generemos las políticas públicas que estamos necesitando para salir de esta tremenda crisis. Porque los países vecinos no tienen inflación, no tienen retenciones y no tienen dualidad cambiaria y no tienen el índice de pobreza penosa y vergonzoso que tenemos en la Argentina”, indicó. Y enfatizó: “vergüenza les tiene que dar a los que nos gobiernan y al arco opositor. Si no lo quieren abrir al Congreso, a patadas vayamos, y abrámoslo para pedir las políticas que faltas”.