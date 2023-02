Quién es el "Tula", el hombre que representó a la hinchada argentina en los premios "The Best"

Este lunes, el “Tula” recibió el premio The Best a la mejor afición por su inolvidable presencia en Qatar durante la Copa del Mundo. “Como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios: el Dibu (mejor arquero), Scaloni (mejor entrenador) y Messi (aún no lo habían anunciado como mejor jugador). Como hincha estoy muy contento porque soy el primer bombo de todo el mundo. En Alemania 1974 comencé y desde entonces estuve en todos los Mundiales, Copas América... he recorrido el mundo. La satisfacción no tiene precio. Es emocionante”, comenzó su discurso de agradecimiento.