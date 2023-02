Beatriz Ávila, sobre una eventual candidatura a intendenta: "Prefiero seguir en el Senado"

Por otro lado, consideró que el vicegobernador Osvaldo Jaldo "está obsesionado con Germán", dado que "no pasa una entrevista en la que no lo nombre". "Me parece que se pone muy nervioso. Pero no le voy a contestar. Él tiene que dar explicaciones sobre la inseguridad, los puentes caídos, la falta de conectividad en materia turística", enumeró la senadora.