Rodríguez Larreta apuntó contra el Gobierno por la economía: "La situación es gravísima"

"No tenemos que llevarnos bien con todos, ni entregar nuestros valores, pero la grieta no es moral. La encargada de dividir entre decentes y corruptos es la Justicia, que debe ser implacable con quienes violan la ley. En todas las agrupaciones políticas hay gente decente y con actitud constructiva, no sigamos cayendo en la trampa de la grieta", continúo.