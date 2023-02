China “pagará” si le otorga ayuda a Rusia

WASHINGTON, Estados Unidos.- China no se ha movido hacia la prestación de ayuda letal a Rusia en su invasión de Ucrania y Estados Unidos ha dejado claro a puerta cerrada que tal movimiento tendría graves consecuencias, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. “Pekín tendrá que tomar sus propias decisiones sobre cómo procede, si proporciona ayuda militar, pero si sigue ese camino, tendrá costos reales para China”, dijo Sullivan en el programa “State of the Union” de la CNN.

China no ha avanzado en la prestación de esa ayuda, pero tampoco lo ha descartado, dijo Sullivan en otra entrevista.

Funcionarios estadounidenses han advertido a sus pares chinos a puerta cerrada sobre cuáles podrían ser esos costos, dijo Sullivan, pero no quiso dar más detalles sobre esas conversaciones privadas.

En los últimos días, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han advertido a China contra una maniobra de este tipo, con comentarios públicos sobre su creencia de que Pekín considera la posibilidad de proporcionar equipos letales a Rusia.

El director de la CIA, William Burns, también se refirió a China, ayer. “Estamos seguros de que los líderes chinos están considerando la posibilidad de suministrar equipos letales. Tampoco vemos que se haya tomado todavía una decisión final, y no vemos pruebas de envíos reales de equipo letal”, dijo Burns al programa “Face the Nation”.

El representante republicano Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que los servicios de inteligencia estadounidenses muestran que los aviones no tripulados están entre las armas letales que China ha considerado enviar a Rusia. (Reuters)