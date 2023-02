Cartas de lectores: plus y burocracia

En un sanatorio cualquier médico cobra la orden del Subsidio de Salud y $ 2.000 de plus en negro. Un electro me cobraron en todos los lugares a donde fui, $ 1.500, más la orden. Fui a denunciar al IPSS y de mesa de entradas me enviaron al 5º piso “i”; allí me dijeron que haga la nota por duplicado y la presente por mesa de entradas, pero que si yo concurría a un instituto de Cardiología o a un sanatorio de Barrio Norte me lo harían sin cargo. Fui y en ambos cobran también $ 1.500. Regresé al IPSS a presentar la denuncia, por duplicado. El empleado me pidió fotocopia del DNI, a pesar de tenerlo. Fui al frente y cuando volví me pidió la declaración jurada, como no la tenía no quiso recibirla. ¿Hasta cuando los beneficiarios seguiremos soportando tanta ineficiencia y falta de control?