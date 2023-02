Cartas de lectores

Candidatos a las elecciones

En este año eleccionario, sería bueno que comencemos desde temprano a observar a los candidatos, para no llegar al día de las elecciones y elegir al primero que se nos venga a la cabeza. Cuando digo “observar” me refiero a la vida pública de los candidatos, no a su vida privada, ya que esto poco y nada nos debería interesar. No obstante, los griegos de la antigüedad aconsejaban que quien mandara en la ciudad fuera un hombre excelente, eximio (o sea, ilustre, notable), sabio y con muchas más virtudes que las mencionadas. ¿Cómo poder descubrir en estas personas sus cualidades? Esto no es un trabajo fácil, pero tampoco imposible. Por ejemplo, una de las virtudes que se les debe exigir es que sepan hablar bien, pronunciando con claridad sus mensajes para que sean interpretados “de una” -como dicen hoy los chicos- al escucharlos. “Quien anda mucho y lee mucho, sabe mucho”, dice el Quijote de la Mancha. Y eso es indiscutible. Para ser un buen escritor u orador, se debe ser un muy buen lector. Mucho más, para ser conductor, cabeza u órgano de un gobierno. Y el que sabe hacer el bien, difícilmente sea malo como funcionario. Hace unos días, escuchaba a uno de ellos, que por televisión, decía: “Tenemo que agradecer a lo ocupante de lo distinto espacio de la comunidad…”. Evidentemente, muy poco lector el hombre, ya que con ese léxico no hace más que promocionar al “Oficial Gordillo”, que no necesita de su auxilio promocional. Más allá de nuestra idiosincrasia, está la ética de quien se autodenomina representante del pueblo y se candidatea para llevar las riendas de una nación o un pueblo como el nuestro, consumido por la pobreza, la violencia social e innumerables males más.