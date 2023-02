“Nos pasamos 36 años buscando quién sería el mesías”

A.W.: El ‘86 es el Mundial de mi infancia. Tengo el recuerdo de ver los partidos en televisión en mi casa, de haber salido a celebrar con mis viejos. Transitaba esos días con mucha sensibilidad y era inevitable porque que se cumplía un año de la muerte de mi viejo y para mí el fútbol tiene que ver con él, ser hincha de Racing, mirarlo por televisión, escucharlo por radio, ir a la cancha. Y obviamente que como a todos los que fuimos hijos y después fuimos padres, el fútbol nos revincula a través de nuestros hijos. Y algo que me pasaba en los días previos a la final era que tenía muchas ganas de vivirlo con mis hijos, sentía que no tenía que estar en Qatar. Y cuando lo decía no era por quejarme de lleno, yo sabía que estaba en un lugar en el que Argentina podía ser campeona del mundo, pero estaba la sensación de poder ver eso junto a mis hijos y saber que iba a ser un momento inolvidable. Y eso lo sentí como en ningún otro momento cuando terminó todo en el Lusail, me volví para el departamento, me serví una copa de vino y me fui al balcón que tenía una vista al golfo magnífica y sentí una soledad inmensa.