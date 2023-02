Tucumán: alerta para evitar el ingreso de gripe aviar

La provincia de Tucumán está tomando diversas medidas de prevención y de control de la influenza aviar, enfermedad que se detectó en otras jurisdicciones nacionales. “Entre estas, el monitoreo de los espejos de agua para detectar la posible presencia de aves afectadas”, contó el secretario coordinador del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, Eduardo Castro.

El funcionario explicó que el trabajo consiste en realizar un monitoreo mediante el rastrillaje de las orillas de los espejos de agua de la provincia y de los humedales que se forman. “Se trabajará también con dos drones pertenecientes a nuestro Ministerio, para que podamos acceder a información de aquellos lugares en los cuales el personal no puede llegar caminando”, añadió.

Señaló que se encuentran gestionando la posibilidad de realizar monitoreos dentro del espejo de agua, por medio de lanchas de la división Lacustre de la Policía provincial y de prefectura nacional.

“Estos trabajos los realizamos con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de su regional NOA-Sur, con la que estamos en contacto permanente. Se suma a esto el fortalecimiento del trabajo de control en los puestos fitosanitarios que tenemos en conjunto en las diferentes rutas de acceso a la provincia; sobre todo después del anuncio oficial de que el Senasa dispondrá de más personal para las diversas tareas que conciernen a la prevención de esta enfermedad”, indicó Castro.

Agregó que el Gobierno provincial está hablando con los grandes productores y con una gran cantidad de productores chicos, para generar conciencia de los que significa la enfermedad en pérdidas económicas. “La idea es trabajar de manera conjunta para evitar su aparición y diseminación”, dijo.

Resaltó que la gripe aviar no afecta al ser humano y que su contagio solo se da por contacto con secreciones buconasal y cloacal de los animales infectados, cosa que no sucede por el consumo de carne o huevos. “Es importante aclararlo para no crear informaciones falsas que generen preocupación en el común de los habitantes”, indicó.