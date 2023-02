CORIA el Plan V

Si se sienten seguros junto a tus seres queridos; si sienten que el delito no es un problema que los afecte; si confían que la dirigencia, en su gran mayoría, no es corrupta; si el sueldo o ingresos les alcanzan para pagar los gastos, ir de vacaciones, ahorrar o invertir; si tienen casa propia; si sus hijos tienen una educación que les sirve para afrontar el siglo xxi; si en tribunales encontraron justicia cuando fueron ilegalmente atacados; si el sistema de salud les da una atención completa y oportuna, no lean este libro.