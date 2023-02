El Central corta una racha negativa y se estabiliza el “blue”

Después de 18 ruedas consecutivas, el Banco Central pudo romper una racha negativa en sus intervenciones en el mercado cambiario. La entidad monetaria captó U$S 3 millones para sus reservas, una tendencia positiva que no se daba desde el 24 de enero pasado. “La mejora en los ingresos genuinos permitió el saldo positivo registrado hoy por el BCRA a pesar del pago de importaciones por unos US$ 50 millones”, señaló el analista Gustavo Quintana.

La semana pasada, el BCRA debió desprenderse de U$S 470 millones por sus intervenciones en el mercado de cambios. Las ventas que acumula la institución que dirige Miguel Pesce en lo que va del mes llegaron a U$S 903 millones. Se trata del peor resultado desde principios de noviembre.

Mientras tanto, en el mercado cambiario, el dólar blue se mantuvo ayer en $ 377. Así acumula un incremento de $ 31 en el año, después de cerrar 2022 en $ 346.

Por su parte, los dólares financieros operan estables: el contado con liquidación lo hace a $ 369 y el MEP o Bolsa, a $ 357,13. Los analistas del mercado consideran que la divisa estadounidense sigue siendo presionada y es probable que en las próximas ruedas incremente su valor. En esta tendencia pensan tanto la situación económica global como la incertidumbre que genera el año electoral y la falta de un plan económico para establecer el rumbo que seguirá el país en los próximos años.

En tanto el dólar minorista se vende a un promedio de $ 202,16, el ahorro a $ 329,59 y el turista sigue por encima de los $ 400, para venderse a $ 400,50. A pesar de las tensiones cambiarias y monetarias, los dólares financieros -y libre- extienden esta etapa de relativa calma de la mano de las intervenciones, aún cuando evitar que se reanude un gradual deslizamiento al ritmo de la nominalidad de la economía podría estar incubando mayores presiones en un escenario de una mayor demanda y menor oferta de divisas en los próximos meses indica el economista Gustavo Ber.

Según el analista bursátil, la aceleración del “crawling-peg” podría ser la antesala a reanudar la suba de tasas en caso de extenderse la aceleración de la inflación, toda vez que no hay espacio para acumular mayor pérdida de competitividad dentro de un escenario de drenaje de divisas y desafiantes metas de reservas con el FMI.

Precisamente, el ministro de Economía, Sergio Massa, reunió a su equipo económico para avanzar sobre los objetivos planteados para el segundo semestre y sobre cuatro líneas de acción: lucha contra la inflación, estabilización financiera, ordenamiento del gasto público y programa de crecimiento de la inversión productiva, indicó el Palacio de Hacienda.

Mientras tanto, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, buscará cerrar en Estados Unidos una nueva revisión trimestral con el FMI, paso fundamental para liberar un desembolso de U$S 5.400 millones por parte del organismo multilateral de crédito.