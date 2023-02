El duro mensaje de un cura salteño a aquellos fieles que hacen "sacrificios" por obligación

Además, llamó a la reflexión y remarcó que al tiempo de ayuno hay que repensarlo, siendo que no es sólo evitar comer carne reemplazándola por otros alimentos como la tradicional humita o empanadas de verduras, sino que va más allás de la comida en sí: "Me privo por una persona, por un bien mayor" y cuestionó "¿De qué te sirve no decir nada si devoras a tu hermano, hay que ayunar de no decir nada que le haga mal al otro, ¿De qué te sirve no comer carne, si devoras a tu hermano?", sostuvo.