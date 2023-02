Ocaranza: “La política de Jaldo es casi una estafa piramidal”

“Hace 20 años que se van alternando (José) Alperovich-Manzur, Manzur-Jaldo, Jaldo-Manzur. Creo que la gente tiene que ver que es momento de un cambio. No sé a dónde nos va a llevar esto… en realidad sí sé, va a ser más de lo mismo. Hasta acá no escuché ninguna propuesta, nada innovador, simplemente carteles que anuncian cosas que no suceden”, reforzó Ocaranza.