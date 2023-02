Gran Hermano: Daniela quedó eliminada del reality con el 53% de los votos

De este modo quedaron enfrentadas Camila y Daniela. Gran Hermano llamó a Daniela al confesionario, para que, en un minuto, ella intente convencer al público de no dejarla afuera. “Esta es una oportunidad que la disfruto todos los días, y espero poder seguir estando. Por favor, hagan su mayor esfuerzo, no me voten, me quiero quedar, y juntos podemos llegar un poquitito más lejos. La veo imposible, pero sé que nada es imposible, y la fe es lo último que se pierde”, dijo ante las camaras