Entidades rurales rechazan el congelamiento de precios de la carne

“Como entidad entendemos que no va por el buen camino, pues concentra la economía, excluye productores y nos deja afuera del circuito productivo a los actores más chicos, que una vez que nos deshacemos de nuestros animales, no los volvemos a tener más. No estamos ante una política pensada para tener más ganadería, claramente. Pero tampoco le va a dar una solución a los consumidores, como ya sucedió en todos los intentos anteriores. Ante tanta sequía que ha afectado a la ganadería, que sumó complicaciones a un sector que ya tenía un retraso de más del 50% en el precio de la hacienda en pie en relación con la inflación, en el último mes se constató una recomposición de un 30%, producto de la sequía y de la falta de buena hacienda terminada. Es de esperar que esto se profundice y empeore en los próximos meses, por la falta de pastura y por el encarecimiento de los alimentos”, agregaron los ruralistas.