Enduro: Mercado se fija metas exigentes

Al googlear la palabra “cuminiño” no se encuentra un significado etimológico, sino que la búsqueda desemboca en varias imágenes que muestran a un joven subido en una moto, atravesando terrenos desafiantes, salpicando barro al pasar y resaltando por el color naranja que lo acompaña. ¿Qué significa “cuminiño”? “Así me decía mi papá cuando era chico y sus amigos me empezaron a cargar con eso y ya quedó”, responde entre risas José María Mercado, el protagonista de esta historia.

José María es un tucumano de 22 años, estudiante y corredor de enduro, disciplina en la que se consagró campeón nacional del Classics Series y campeón tucumano Senior A, entre otros logros conseguidos durante la temporada pasada. Además, llegó a ser integrante de la Selección argentina en la categoría Junior y participó del Mundial ISDE 2018, realizado en Chile.

“Cuminiño” creció en una familia apasionada por los motores en Juan Bautista Alberdi. Su primera moto fue una Yamaha 50cc., con la que llegaba a lo más alto de El Chorro, en Escaba, lugar que elegían sus hermanos Pablo y Martín y su papá, José, para compartir aventuras.

El entusiasmo y la persistencia lo mantienen en la cima de este deporte a base de un “trabajo a pulmón”, como lo definió su padre. Esas características lo llevaron a instalarse un mes en Estados Unidos, para dar inicio a una pretemporada en la que busca alcanzar un mejor nivel para este año. José María espera lucirse en el equipo KTM Argentina y llegar de la mejor forma al próximo Mundial, que se llevará a cabo en noviembre en San Juan.

En esta pretemporada compitió en el Campeonato de Florida (Florida Trail Riders). Fue en los primeros días de este mes y culminó en el octavo puesto de la categoría AA Pro. Corrió en un circuito que describe como muy arenoso, lleno de pozos. “Fueron dos horas de carrera, sin montañas, muy distinto a los terrenos tucumanos a los que estoy acostumbrado”, explicó.

El pasado fin de semana Mercado participó en una competencia en Carolina del Norte (Mideast Racing), donde consiguió el primer puesto en la categoría AA-Expert. En esa oportunidad le tocó transitar por un terreno con más raíces, barro y un poco de bosque. Y este domingo irá por más cuando participe en la primera fecha del Nacional de Enduro de Estados Unidos, una de las pruebas más importantes que se organizan en ese país.

Esto de estar lejos de casa es parte de la carrera que eligió, aunque contó lo que extraña de Tucumán. “Cuando viajo solo, como ahora, lo que más extraño es estar con mi familia, con mi novia y compartir con amigo -señaló-. Y obvio que la comida también, el sandwich de milanesa es mi favorito cuando tengo un permitido”.

Mercado cosechó muchos logros a lo largo de su carrera, aunque sabe que varias veces hay que saber lidiar con las frustraciones. “Eso es algo muy importante en el deporte de elite. Sufrí algunas caídas donde, me quebré varios huesos y tuve que dejar un tiempo de entrenarme y de competir hasta recuperarme. Eso muchas veces juega en contra en la cabeza de un deportista. Es un tema que trabajo con mi psicólogo deportivo Diego Vargas desde hace cuatro años”, reveló, haciendo hincapié en la importancia del fortalecimiento mental. “Siempre digo que las lesiones te hacen madurar como deportista. Fue muy diferente la primera vez que me lesioné a la última. En la primera me frustré bastante y fue ahí cuando decidí comenzar a trabajar con Diego. Y la última vez fue algo muy duro, pero a los pocos días de la caída ya tenía la cabeza en la recuperación y en volver a estar al 100% para encarar las próximas competencias”, agregó.

El piloto contó que tiene la mira puesta en el Rally Dakar. “Me gusta mucho y siempre pienso en correrlo. No quiero dejar las motos sin hacer esa experiencia. Es uno de los planes que tengo. Sería algo muy bueno. Hay un gran nivel todos los años; además es algo que a todo piloto le gustaría hacer. Ahora estoy enfocado en el enduro y estoy disfrutando mucho de cada carrera y de cada entrenamiento”, comentó.

Con los objetivos claros, el joven endurista contó que su principal objetivo para esta temporada es integrar la Selección argentina que disputará el Mundial. “Será muy importante sacar lo mejor de mí en cada competencia. Quiero llegar en las mejores condiciones para representar bien a mi país en ese certamen”, sostiene.

Además, el futuro contador público planea participar del Campeonato Nacional, donde el año pasado finalizó en el tercer puesto. “Este año quiero llegar con mejor nivel y más entrenado. Mi objetivo es mejorar lo hecho en 2022”, enfatizó, sin olvidar que también tendrá el duro desafío de defender el título logrado la temporada pasada en el campeonato Enduro Classic Series. (Producción periodística: Marina Sosa)