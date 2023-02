Cartas de lectores: Analogía

Aún resuenan en mis oídos, las palabras del presidente Alberto Fernández, diciendo que “la inflación es una sensación que sólo vive en nuestra imaginación”. Sus dichos pueden establecer una analogía con la siguiente exposición: hace más de 40 años, cuando yo estaba en uno de los cuarteles de la Armada Argentina, cumpliendo el servicio militar obligatorio, ante la orden del superior que dijo: “Alrededor mío, carrera mar”, en medio del galope de la tropa se escuchó la voz de un compañero formoseño, que expresó una frase en guaraní, que sus comprovincianos que la entendieron, celebraron con risotadas y gritos, sin que el que ordenaba ni el resto de los conscriptos -que no conocíamos el dialecto-, supiéramos lo que había dicho. La analogía o semejanza entre lo expresado por el presidente y lo vivido por mí en el cuartel, se da en que el conscripto que gritó y pocos lo entendieron, sería A. Fernández y sus seguidores pero-kirchneristas. Los que no entendieron lo expresado, seríamos los no peronistas que nos reímos por la infeliz ocurrencia sin encontrarle pata ni cabeza a lo expresado. Y yo sería un testigo de ambas situaciones que, ante lo expresado por el conscripto me caía de la risa, pero ante lo dicho por el Presidente me caigo de bronca.