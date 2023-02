Cartas de lectores: Armado de listas

“El armado de las listas legislativas y de los acoples tensan la relación del peronismo”. Leer esto en la portada de LA GACETA el 03/02 me hizo pensar: ¿hasta cuándo permitiremos que estos personales sigan postulándose ellos, sus esposas, sus hijos, sus primos, sin pudor? Empieza a girar la rueda de la desvergüenza. Los que descansaron cuatro años ahora están en carrera y se suman a la lista… Ya no importa nada, se llenan la boca con que velan por el futuro (de ellos) y están rodeados de pobreza. La Cocha: el intendente delega su cargo a su hijo; él se anota para legislador. Banda del Río Salí: el intendente delega su cargo a su hijo; su señora y él van como legisladores. Burruyacu: el intendente delega su cargo a su padre; él se postula para legislador. Bella Vista: el intendente da su cargo a su esposa; él va para legislador. Aguilares: la intendenta delega el cargo a su hija; ella y el armador pasan a la lista de legisladores. Graneros: la intendenta entrega su cargo a su hija; ella se anota para legisladora. Trancas: el intendente delega el cargo a su hermano; él, para legislador. Lules: el intendente delega el cargo a su esposa; él se anota para legislador. Alberdi: la intendenta delega a su esposo; ella se postula a legisladora. Monteros: el intendente entrega su cargo a su hijo; él se anota para legislador. Alderetes: el intendente pasa su cargo a su esposa; él, para legislador. Famaillá: los hermanos que juegan al ta te ti. Es indignante y bochornoso ver cómo arreglan cargos y no les importa nada. Otros, en el anonimato, hacen nombrar a su hija e hijos con cargos importantes. Nosotros, “los trabajadores”, el pueblo que paga los impuestos, con muchos sacrificios enseñamos a nuestros hijos que el mérito y el trabajo dignifican... pero nunca encuentran trabajo. Tucumanos, despierten, queremos un futuro mejor, como el que forjaron nuestros abuelos y que nos quitaron.