Cartas de lectores: números docentes

Años gloriosos de salarios docentes apaciguados por gatillos y bonos navideños. Mediados por una transición convulsa a partir de la devaluación de mayo del 2018 y rupturas de equilibrios de mitad y finales del 2022. La no incorporación al básico de la cláusula gatillo 2019 (15,11%). Sin aumento 2020 (básico 2019). Un “otorgado”, en marzo del 2021, del 15% y en septiembre otro 15%. Un “acumulado” del 30% frente a una inflación del 50,9% (13,50 marzo y 32,5% agosto). Una brecha salarial entre el básico y la inflación acumulada (2016- 2021), del $18.545,56. Un 59% de “aumento”, en el 2022 (28% en marzo para cobrar en abril, 10% en julio para cobrar en agosto, 10% en octubre para cobrar en noviembre y 11% en diciembre para cobrar en enero del 2023, sobre un básico de septiembre del 2021. Se anunciaba un 28% para marzo y en realidad engloba el 21% correspondiente al año pasado. El indigente acuerdo se circunscribe a un incremento del 7% para marzo y del 38% para todo el año. El “escurridizo” 21% se transformaba en el blanqueo de la cifra de ayuda económica de $10.000 por agente que se cobró en marzo. Para un básico testigo de maestro de grado el “aumento” era de $8.000, es decir $2.000 menos de lo que se venía cobrando. Según el “acuerdo” salarial docente de marzo de 2022 los incrementos hasta diciembre serían un básico de $31.819 y un haber bruto de $88.000 (sueldo bolsillo). La evolución del básico con base al año 2015-2022 ($ 27.616) y su retraso con respecto a la inflación (2015-2022) ($45.844). En agosto del 2022 se adelantaba el acuerdo salarial previsto para octubre y con el sueldo de octubre el aumento de diciembre. El 11 de noviembre anunciaban, según decreto, ayudas sociales: 25.000 noviembre y en diciembre y 10.000 enero. Otro decreto anunciaba un 10% al básico un no remunerativo y no bonificable, anunciado en noviembre y que se paga en diciembre. Se tomaban los rubros de febrero, básico, zona, escalafón, estado docente y de eso se saca el 10%. Si resultare menor a $10.000 se adicionará una suma hasta llegar al mismo por agente en el mejor de los cargos, en cargos testigos maestros de grado con 181 puntos, 15 horas secundarias, 12 horas terciarias, con menos carga proporcional del mismo. En enero se repite la misma fórmula con un 20% y un adicional hasta completar los 20.000 en negro. A partir de febrero, con el 30% y hasta completar 30.000 por agente en un solo cargo, todo sobre el sueldo de febrero del 2022, no al básico, en negro. El valor de la fuerza de trabajo docente está determinado por un conjunto de necesidades sociales requeridas para el mantenimiento de su capacidad productiva. No por una “línea de pobreza”. Pero el salario se encuentra muy por debajo de ese valor. El gasto mensual de una familia tipo no refleja, sin embargo, la satisfacción de las necesidades sociales. La función de ATEP es determinar la composición y el costo de una canasta familiar que conserve la capacidad productiva y sus posibilidades de desarrollo humano. Esa composición es del 90%. Supone, solamente, la recuperación del salario docente perdido. Surge entre la diferencia entre el valor del Indec y el básico del 71,11% y del acumulado marzo 2023 del 18,92%. El aumento es otra discusión.