Manes: "En el radicalismo tenemos que sentirnos en pie de igualdad con el PRO"

El neurocientífico sostuvo, además, que la UCR tiene que "cobijar a muchos peronistas que están desencantados, a muchos sectores populares y los jóvenes que nunca van a votar al PRO". "Los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir si no buscan el poder, si no se renuevan, si no buscan nueva gente, si no le hablan a los jóvenes, a los trabajadores y a los sectores populares", analizó.