Cartas de lectores: las culpas de la inflación

Los seres humanos muchas veces, ante cualquier problema, buscamos culpables fuera de nosotros mismos. Si acertamos, es por nuestra virtud, y si erramos es seguro por la responsabilidad de otro. Así cualquier pretexto nos sirve para evitar afrontar la realidad y no asumir nuestras equivocaciones. Es que algo que nace en un comienzo como excusa puede transformarse después con el tiempo en un hábito. Hoy vemos como dirigentes y políticos, con frecuencia, intentan seducir a su gente tomando esto hasta como una estrategia de trabajo: lo de echarle la culpa al otro o a los demás. Aceptar las equivocaciones no es tarea sencilla, tampoco imposible, pero alguien que no asume su responsabilidad en lo que le ocurre tiene problemas para reconocer sus errores y en realidad lo que sucede es que se considera superior a los demás. Todos podemos errar, y no por ello valemos menos. Y, ¿por qué se nos da por culpar a otros? Pues bien, analizado desde el punto de vista psicoanalítico diremos: primero, porque ser culpable es hacerse frágil al ojo de los demás. Segundo, ser culpable es tenerles miedo a las consecuencias de asumir nuestras equivocaciones. Y tercero, también es proyectar en los otros lo que no nos agrada y nos negamos a admitir (mecanismo de defensa inconsciente de nuestro Yo). Justamente es todo lo contrario, ya que el reconocimiento de los errores nos lleva a enfrentarnos a ellos y a superarlos. Los buenos políticos buscan soluciones y los malos a quien echar la culpa. Yendo concretamente al tema crónico de la inflación en la Argentina (y que dicho sea de paso ya no representa un problema en el mundo de hoy), desde altas esferas del gobierno se dice que: “los culpables de la inflación son los empresarios monopólicos y comerciantes inescrupulosos, que con desmedido afán de lucro y especulación suben los precios, que la culpa la tienen la pandemia, la guerra de Ucrania, el gobierno anterior o, dicho por el mismo Presidente de la Nación, la culpa es por una construcción mental de nosotros mismos. O sea, que, según esto último, la inflación es simplemente por culpa de la gente y... por pensar (?!) Nada más alejado de la verdad, el gobierno no acepta que la misma surge de sus propias políticas. Si fuera por el afán de lucro, todos los países de la tierra padecerían una inflación como la nuestra, y no es así. Sabido es que la inflación esta ocasionada por erróneas políticas públicas, como es el enorme gasto fiscal no resuelto, a lo cual el Estado genera una desmedida emisión monetaria sin respaldo para paliar el déficit. No es aceptable, por lo tanto, que desde ámbitos oficiales se identifiquen culpas donde no las hay. Hace algunos años el pensador irlandés George Bernard Shaw (1856-1950) nos decía “la gente está siempre culpando a las circunstancias por lo que son. Yo no creo en las circunstancias. La gente que progresa en este mundo es la gente que se levanta y busca las circunstancias que quiere, y, si no puede encontrarlas, las hace”.