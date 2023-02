“En Juntos por el Cambio no existe ni diálogo ni respeto”

Albarracín contó que muchos de los dirigentes que forman parte de Juntos por el Cambio no le preguntaron por su situación, luego de la aparición de los carteles, algo por lo que mostró fastidio. “Esto que ha sido una maniobra que ha buscado confundir a la gente de Concepción, no ha suscitado diálogo, salvo por ahí de personas que son pares. Ni siquiera se han comunicado conmigo para saber cuál era el estado de situación”, dijo. Fue crítico con la situación actual de la principal alianza opositora a nivel provincial. “Evidentemente en JxC hay una gran indecisión, un contexto de incertidumbre. No existe ni diálogo, ni respeto, hay un menosprecio total, y eso muestra también que no hay vocación de poder”, subrayó.