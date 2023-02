A Messi lo espera una nueva “final” contra Francia

El lunes 27, durante una gala que se realizará en París, la FIFA entregará los galardones “The Best” a los mejores de 2022. Emiliano “Dibu” Martínez competirá para consagrarse entre los mejores arqueros y Lionel Scaloni intentará ganar en la categoría de mejor entrenador. A ellos se suma Lionel Messi, confirmado ayer en la terna de la que saldrá el mejor futbolista.

Al igual que el 18 de diciembre pasado, cuando levantó la Copa del Mundo en el estadio Lusail de Doha, el rosarino volverá a disputar una especie de “final” contra Francia, debido a que sus contrincantes en la elección son Karim Benzema y Kylian Mbappé.

Messi es el gran favorito. Fue la bandera de la Selección que conquistó la tercera estrella para Argentina (marcó siete goles en el torneo, incluidos los dos contra Francia) y entregó tres asistencias. Eso le posibilitó conquistar el Balón de Oro. Además, a nivel clubes obtuvo la Liga de Francia.

En tanto Benzema, quien no pudo estar en Qatar debido a una lesión (con posterior polémica porque se recuperó y no llamaron), tuvo una destacada temporada con Real Madrid; con el que ganó un nuevo título de la Champions League. Karim se consagró goleador no sólo en la Champions, sino también en la Liga de España. Mientras que Mbappé anotó ocho goles en Qatar 2022, obtuvo la Bota de Oro y se convirtió en el primer jugador en 56 años que anotó un hat-trick en una final. Además, la estrella francesa ha cosechado números de locos en PSG, con el que celebró el título de la Ligue 1. Lo cierto es que Messi intentará volver a amargar a Francia. El resultado se conocerá en 17 días.

Por otra parte, el entrenador de PSG Christophe Galtier habló sobre la lesión de Messi, una fatiga muscular que lo dejó afuera del duelo de mañana contra Moónaco. El DT confía en que llegaría al choque con Bayern Munich por la Champions. “Volverá a entrenarse el lunes”, avisó.