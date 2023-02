Rusia ataca la red eléctrica ucraniana y avanza en el este

BRUSELAS- Los Ministros de Hacienda de la Unión Europea añadirán el martes a Rusia, Costa Rica, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall a su lista de paraísos fiscales, según un borrador de documento. La UE tiene en cuenta quién figura en su lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales en sus decisiones de política exterior, cuando estudia la cooperación al desarrollo y otras relaciones económicas con otros países. "La Federación Rusa tiene un régimen fiscal preferencial perjudicial (International Holding Companies) y no ha resuelto esta cuestión", dice el borrador de conclusiones preparado para la reunión de ministros de Finanzas de la UE. "Costa Rica tiene un régimen de exención de ingresos de fuente extranjera perjudicial, y aún no ha resuelto este problema", agrega. La lista de la UE, creada en 2017 tras las revelaciones de esquemas generalizados de evasión y elusión fiscal, ahora incluye 16 países. Los que figuran en la lista negra se enfrentan a un daño para su reputación, un mayor escrutinio en sus transacciones financieras y el riesgo de perder fondos de la UE. (Reuters)