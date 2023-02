Tenis adaptado: Sueño olímpico en marcha

El tucumano, ubicado octavo en el ranking, hizo dupla con el australiano Benjamín Wenzel (4°). Lejos de tener problemas con el idioma, a Lazarte lo que se le complicó un poco fue el momento de coincidir en el juego con su colega. “Con el inglés no soy nativo, pero me pude comunicar bastante bien con él y con su entrenador. Al jugar era mucho más complicado, porque él es zurdo y no lo conocía. Habíamos jugado un partido en contra y nada más”, explicó “Gonza”. Ambos superaron en las semifinales a una dupla de australianos, pero no consiguieron alzarse con el trofeo. “Los rivales de la final eran superiores. Nos falta seguir mejorando”, advirtió tras caer por 6-1 y 6-0 ante la dupla Maximilian Taucher (Austria)-Joshua Johns (Gran Bretaña).