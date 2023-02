Dirigentes alfaristas, con fuertes críticas al gobierno provincial, tras los dichos de Jaldo

Según el concejal Cristian Petersen pareciera ser que el gobierno provincial liderado por Jaldo y Manzur no tiene mayores preocupaciones que inmiscuirse en las internas de Juntos por el Cambio de Tucumán.

"Pareciera así, que la provincia goza de buena salud, dejando demasiado tiempo ocioso a quienes son los máximos responsables", ironizó.

"Déjeme entonces que le recuerde algunas cosas señor gobernador: la provincia no goza de buena salud,los puentes se siguen viniendo abajo, no hay obras no hay infraestructura, la pobreza nos invade, los canales se tapan, los hospitales no tienen insumos, los médicos y docentes están mal pagados. Faltan obras, falta trabajo y, al parecer, sobra tiempo para politiquear", añadió.

Petersen enfatizó que lo que sucede es que tienen miedo. "Tienen miedo porque saben que Germán Alfaro está recorriendo el interior de nuestra provincia, porque saben que está hablando vecino por vecino y está al tanto de los problemas reales de la gente, de la pobreza estructural, de la falta de oportunidades, del estado de abandono en que han dejado a nuestra querida provincia", dijo. Y acotó: "Y tienen miedo, sobre todo, porque la diferencia está en sus narices, cualquiera la puede ver, los tucumanos pueden ver la magnitud y la cantidad de obras que Germán Alfaro viene realizando... Tienen miedo, porque saben que habrá un nuevo gobernador que terminará con la desidia de un estado que hace treinta años está ausente."