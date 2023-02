Grammy 2023: quiénes fueron los ganadores de la industria musical

La categoría de Grabación del año la obtuvo Lizzo por About Damn Time. “En un mundo donde hay mucha oscuridad y cosas aterradoras, la gente no solo pueda hacer el bien, si no ser el bien, manténganse fieles a sí mismos y atraerán personas que van a apoyarlos”, mencionó justo antes de agradecer a sus productores, su familia y su esposo.