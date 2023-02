Polémica en Atlético Tucumán por un sistema online para asociarse al club

La dirigencia emitió un comunicado en el que explica la situación y le pide disculpas a la masa de simpatizantes “decanos”. Este es el texto: “La empresa Our Club no cumplió un contrato firmado en septiembre, por lo que decidimos romper el vínculo y contratar una empresa local. Ellos también se comprometieron a desarrollar en tiempo y forma el sistema que solicitamos para la venta de abonos, pago de cuota y venta de entradas online que se había prometido y anunciado a los socios. Lamentablemente los plazos de la empresa local se han retrasado por motivos ajenos a nuestra institución, pero con el compromiso de que serán solucionados en el corto plazo. Caso contrario aplicaremos las multas correspondientes. Pedimos disculpas, nos hacemos cargo de la situación y lamentamos no poder darles la respuesta que esperaban para esta fecha”.