Cartas de lectores: partidos familiares

El artículo sobre el armado político de los intendentes del oficialismo en la sección Este, y la inclusión de tres miembros de una familia en la misma boleta electoral, informado por la GACETA del 27/01/23, disparó los interrogantes sobre la forma en que fueron preservados los fondos no reintegrables y el destino de los mismos, maniobras fuertemente cuestionadas por la oposición, los medios periodísticos y el pueblo, único aportante de los votos y de los recursos utilizados para financiar la elección. Fiel a su slogan y conservando el respeto a sus lectores, LA GACETA en su edición del 29/1/23, a través del espacio “Enfoque del Domingo”, planteó las preguntas que el pueblo debe formular a los candidatos, para informarse del destino político de los controvertidos recursos, especialmente en la sección Este del mapa electoral de la provincia, considerando que en la emergencia, a los núcleos familiares tan solo les interesa ganar, actitud que se interpreta como una imperiosa necesidad de colocar un gendarme surgido de la familia (carta “Partidos familiares”, LA GACETA, 22/12/22), cuyo único objetivo será evitar que alguien remueva documentación comprometedora de la gestión de su antecesor, y termine complicando a quien lo precedió en la gestión. No obstante quedan preguntas por contestar, que los herederos deberán responder, a riesgo de perder la elección a pesar de los millonarios gastos realizados. Este escenario es comprometedor para el futuro del peronismo, porque los “partidos familiares” sacaron de la escena política las sedes partidarias, las unidades básicas, las internas etc., reemplazando al militante por un miembro de la familia, y delimitando a la alcoba y a la mesa familiar como único lugar de discusión política. En resumen los “Partidos familiares”, utilizando los dineros del pueblo, buscan colocar un sucesor, sin darse cuenta de que están a un paso de lograr la desaparición del Peronismo, tarea que hasta hoy ni los golpes de Estado, ni el poder financiero, ni el partido judicial pudieron lograr.