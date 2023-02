Inquietudes por el crecimiento caótico de los Valles

Las manifestaciones críticas del crecimiento desordenado de los Valles se han sucedido en los últimos tiempos sin que las manifestaciones de sorpresa o las reflexiones al respecto se tradujeran en acciones concretas en busca de acomodar las cosas. Una fuerte tormenta a comienzos de diciembre que causó estragos sobre todo en El Mollar, la compleja situación en torno del deficiente manejo de los residuos que desbordan la planta de tratamiento e inundan de olor y alimañas sus alrededores y la inquietud frente a los desbordes de la naturaleza son severas señales de alerta que requieren atención.

Ya con la tormenta del 10 de diciembre, que destruyó caminos y causó anegamientos de viviendas en la zona de El Mollar, se advirtió sobre el crecimiento desordenado, hecho son estudios de impacto ambiental, de suelo y arqueológico, y en sitios inapropiados, como lechos de canales, arroyos o ríos o laderas de cerros, en las llamadas “zonas aluvionales”. El caso más notorio es el del cerro El Pelao, de crecimiento desenfrenado, que apenas fue demorado con una ley provincial de 2020 que lo declaró “zona de protección arqueológica”, que apenas se aplica, según el vicepresidente de la Legislatura, porque la intendencia y la comuna no tienen recursos humanos ni fondos para hacerla cumplir y depende solamente del afán de los vecinos. Un arquitecto, ex funcionario municipal, señaló que hay un código de edificación que se remonta a 1990, que no fue actualizado. “Después de las crecientes del Blanquito en el 87 se hizo un plan de estabilización de la cuenca que quedó en el olvido. Toda obra en arroyo y ríos debe tener una permanente atención. En Tafí del Valle cualquier cuenca es peligrosa. Puede estar seca el mayor tiempo del año, pero en un momento dado llueve y es posible que se produzca un aluvión”, apuntó. Planteó que hace falta un plan de desarrollo urbano determinando áreas roja, verde y amarilla, así como contemplar los requerimientos habitacionales presentes y futuros de la población. Es necesario una normativa integral de ocupación de territorio que contemple el respeto al medio ambiente, lo cultural y todo lo que refuerce la identidad propia de la zona”, apuntó. El comisionado comunal de El Mollar informó que se estableció un convenio con la Facultad de Arquitectura de la UNT para elaborar un proyecto de desarrollo urbano sustentable. “Por distintas razones el acuerdo permaneció estancado pero ahora estamos en procura de reflotarlo”, dijo en diciembre.

Urge el debate para determinar qué hacer si en gran medida esto excede a las autoridades locales. El ministro de Obras Públicas observó que el asunto no compete a su ministerio sino al Comité de Emergencia en razón de que se trata de un tema de competencia municipal y comunal. Como sea, es evidente que el desborde del crecimiento implica una acción amplia interjurisdiccional para enfrentar cada uno de los problemas complejos. Así como se plantea que en la cuestión e residuos deben intervenir, además de las instituciones locales, la secretaría de Medio Ambiente, en esta cuestión se necesita una mirada amplia provincial. De hecho, a comienzos de diciembre se anunció un programa interministerial de cuidado para asegurar que en los valles haya electricidad, caminos o rutas en buen estado, así como servicios de emergencia para la temporada. La caída de la piedra en la ruta 307 y la rotura de puentes en Tafí del valle y en Amaicha muestran la fragilidad de la vida urbana ante los desbordes de la naturaleza.

El ex funcionario de planeamiento advirtió que es muy riesgoso seguir apostando a lo providencial. “Así como decimos que (el Valle) es la perla turística de la provincia, hay que cuidarla”, concluyó.