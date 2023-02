Ingreso a la Policía: perseguirán a los falsos instructores

Ante esta situación, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, consideró -por un lado- que se trata de personas que están estafando a los aspirantes al hacerles creer que ese tipo de exámenes se preparan, descartando de esa manera que se trate de un intento por hacer trampa de parte de los interesados en ingresar a la Fuerza. Por otra parte, compartió plenamente el planteo de Lávaque y planteó que el mismo cuerpo de psicólogos está detectando esta cuestión y de esa manera podrá resolverlo al adaptar las preguntas de la prueba psicológica. “Si hipotéticamente se hubiera filtrado cierta información, eso no le servirá de mucho al aspirante, porque no se puede preparar sobre eso. Podrían calcular algunas preguntas pero no todas porque siempre van cambiando, y más si el psicólogo sospecha que la respuesta que le están dando no es sincera”, argumentó.