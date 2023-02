Cartas de lectores: el nepotismo en Tucumán

El nepotismo fue descripto como: “extravío moral de los gobernantes”; sería lo opuesto a la meritocracia, que respeta lo correcto, lo justamente moral. Deriva del Latín “nepos” o “nepotis”, que significa “sobrino” o “nieto”, porque ya, siglos atrás, algunos Papas se valían de su cargo para colocar a familiares en los más altos cargos de la Iglesia, sin obstáculo alguno. Luis María Ruiz (La Gaceta, 02/02) se tomó el trabajo de recopilar cuántos casos viciados están cocinándose en las diferentes escalas de autoridad política de Tucumán. ¿Sabe qué? No nos sorprende, pero está muy bien que se lo comente, y por escrito. Quedará impreso en el papel y en la historia que esta aberrante conducta no tiene cura, más allá de las repetidas promesas, esta vez de nuevas y emparentadas bocas. Gardel cantaba: “Yo sé que ahora vendrán caras extrañas...” Lo siento: Las caras serán nuevas, pero no los apellidos. Esto pasará en Tucumán y, lamento decirlo, en todo el país. Y Ud. dirá: Si esto es así, ¿qué esperanza nos queda de que esto cambie, que alguna vez nos avivemos? Me permito contestarle, pero al oído. Arrímese: ¡No lo sé!