La oposición celebró la detención de Jones Huala y aprovechó para seguir criticando al Gobierno

Además, recordó que "renunciaron ministros para no intervenir. El presidente incluso recibió a la madre de Jones Huala"." Una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches. Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino", agregó.