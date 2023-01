Recomendados

Corazón hecho canto que rueda por las alas del mundo, llevando un abrazo latinoamericano. Una voz, nacida en un hogar pobre, a pocos metros del parque 9 de Julio, despierta la admiración de los pueblos que la escuchan. No solo trasciende fronteras. Tucumán viaja en un repulgo de su corazón. Mercedes Sosa vive no solo en la memoria de los que amaron su arte, también la de familia, que fue su sostén en la vida, especialmente durante las adversidades. Una mirada desde lo cotidiano, de los afectos, es la que propone Coqui Sosa en Yo no canto por cantar. Legado de Mercedes Sosa. Historias y relatos de momentos compartidos con la Tía Mercedes, su primer libro.

Coqui, Jorge Luis Sosa para la biografía, que tuvo la suerte de compartir muchos viajes y recitales con su tía, recrea distintos momentos: las amenazas de muerte de los militares, el duro exilio, el retorno en 1982, los 13 los recitales en 10 días que dio en el Ópera, sus momentos finales, la “Marta” de entrecasa... “Una canción tiene sus secretos y solamente cantándola y escuchándola muchas veces, vos podés encontrar… si un artista no tiene disciplina para estudiar, para dedicarle el tiempo necesario a su arte, si no lee, si no conoce y entiende cada palabra, nunca va a poder interpretarla correctamente… puede cantarla, pero no expresar lo que su creador quiso decir”, le dice a Coqui.