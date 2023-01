Cartas de lectores: “Termismo”

Término -neologismo- con el que se refieren los jóvenes (según editorial de LA GACETA del 26/01) “al encierro que viven algunos dirigentes”, mientras destacan la importancia de la política como herramienta de cambio. Disto bastante de representar a esa franja etaria. Pero, al igual que muchos de mis contemporáneos, coincidimos en esa calificación de “encierro”. Quienes -por exigencias de la vida / autismo, etc.- ante este año electoral decidimos participar en actividades del espectro político, nos topamos con un cerco que no admite opiniones nuevas, actividades innovadoras, o personas que “ invaden” ese mundo ya perfectamente estructurado con modalidades y características de prácticas políticas del siglo pasado. Expresé en cartas anteriores críticas hacia “la oposición” que convierte esta campaña (??) en el muro de los lamentos, centrándola sólo en errores del oficialismo y diatribas altisonantes. Por ejemplo: coincido con el periodista de LA GACETA que a mediados del 2022 hizo alusión a que el radicalismo estaba desperdiciando las Juntas Departamentales, sin haberles dado espacio ni tareas que podrían( o no) haber potenciado el trabajo territorial. Si bien es muy complicado el consenso, la práctica hace al maestro. Pero claro, implica un trabajo arduo, planificado, consistente en el tiempo, que se caracteriza por la libre expresión y la escucha. Con estas prácticas obsoletas del encierro en un grupo minúsculo, cerrado, verticalista, de los partidos políticos que conforman la “oposición”, reitero -tal cual manifesté en carta a ese diario-: estamos a punto de desperdiciar una oportunidad histórica de generar un cambio para iniciar el desarrollo que nuestro país se merece. No dudo de que nuestros hijos y nietos nos lo reclamarán con creces.