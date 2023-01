Claves para disfrutar del Seven en Tafí del Valle

Mientras se encamina lentamente hacia sus bodas de plata (será en 2025), el Seven de Tafí del Valle celebrará mañana su edición número 23 sirviendo como final de la temporada de seven e inicio de la de rugby 15. Como cada año, se espera un aluvión de espectadores de todo el norte, ávidos por disfrutar de un menú que tiene al rugby como plato principal, pero no único. Mientras se desarrolla la competencia deportiva, el perímetro cobra vida propia entre los stands, los food trucks y los reencuentros entre amigos.