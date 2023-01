Cartas de lectores: Carrera docente

Peligra la carrera docente en Tucumán. El ministro de Educación inicia su octavo, y posiblemente último año de gestión, sin concretar ningún concurso de antecedentes y oposición para cubrir vacantes de cargos directivos y de supervisión. La Ley Nacional de Educación, art. 67, inciso k y el Estatuto Docente consagran este derecho. En el nivel Primario, el último concurso de antecedentes y oposición para cargos directivos fue en 2015. A la fecha, los directores titulares representan menos del 10% sobre un total de 630 escuelas de gestión estatal. Concurso para supervisores docentes no hay desde 2009 y actualmente menos del 5% es titular y presto a jubilarse. Las jubilaciones avanzan. ¿Qué pasará cuando no haya directores titulares para acceder a los cargos de supervisión? Por ausencia de padrón habrá una situación similar a la de adultos, nombramientos “a dedo” y/o justificados por falta de postulantes titulares. Si no hay concurso de oposición, no habrá titulares. Hay formas sutiles de incumplir y saltar las leyes para disponer “a piacere” de funciones tan significativas para la mejora de calidad educativa. En octubre de 2022 por Resolución Ministerial se convocó a concurso de antecedentes y oposición para la cobertura de cargos de Director/Rector en el Nivel Superior. No se ha concretado. Entre las irregularidades de esta convocatoria, esta la aceptación de que puedan concursar profesores que no son titulares en el escalafón inferior por el incumplimiento reiterado, año tras año, de los concursos de ingreso a la docencia. En el nivel Secundario, antes de la pandemia y después, anunció por miles la titularización de profesores. Anuncios y nada más. Hasta las cifras de las escuelas primarias de jornada simple que se incorporaban a la ampliación de jornada fueron dispares. El listado de escuelas la Resol. 2196/5 (MEd) es de 166 en julio y 350 en septiembre. Nada que ver con las declaraciones a este diario el 30 de junio del 2022. Se contaban dentro de las 630 escuelas estatales, a las de jornada completa que ya existían. Sin concursos no se puede pretender calidad. Sin concursos peligra la carrera docente y los más interesados todavía no se dan cuenta.