EN VIVO: cómo impacta el paro nacional de la CGT en Tucumán

10:50 hs

¿Cómo incidirá la medida de fuerza en los bares y restaurante de Tucumán?

"Nosotros en principio dejamos la decisión para cada empresario. La situación del sector es alarmante. Nos han llegado facturas de gas con hasta un 500% de aumento y eso no se puede trasladar a precios. Estamos muy preocupados por la orientación económica que vienen dándonos al sector", expresó el presidente de la Unión Hotelera y Gastronómica de Tucumán, Ernesto Gettar.

Respecto a cómo cree que será mañana la actividad en la gastronomía tucumana, dijo "no tengo el relevamiento completo, pero va a haber algunos que sí y otros no va a depender de la posibilidad que tenga cada uno. No es un tema político sino es un tema netamente económico para nuestro sector".