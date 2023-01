Investigan la causa de cinco casos de neumonía

Respecto de los recaudos que se deban tomar, Ferre Contreras indicó que se determinarán en función de la investigación, y que al no tener un agente etiológico, no se identificó la vía de transmisión, lo cual hace que no se puedan establecer medidas. “Queremos transmitir la tranquilidad de que estos casos podrán ser identificados y estudiados rápidamente porque tenemos un Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la provincia que está constantemente alerta, que trabaja muy bien y tiene sobrada experiencia en estas situaciones”, dijo.